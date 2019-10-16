طرابلس 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأنقذت القوات البحرية الليبية، (90) مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي، على بعد (95) ميل شمال غرب الخمس .وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية في بيان له اليوم : إنه بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل/ طرابلس، وبعد عملية بحث بسبب اضطراب شديد للبحر، تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي على متنه تسعون مهاجرًا غير شرعي من بينهم (7) نساء، مشيراً إلى ان القارب كان على بعد حوالي (95) ميل شمال غرب الخمس.وأوضح أن المهاجرين توجهوا إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل قطاع طرابلس، وتم تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة لهم.// انتهى //16:06ت م0161