مسقط 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، العاصمة العمانية مسقط لرئاسة وفد المملكة في الاجتماع ال 36 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار مسقط الدولي، معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي، والسيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي، وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية العمانية.// انتهى //16:14ت م0162