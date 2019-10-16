المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واستنظم جمعية الرعاية الصحية الخيرية بالمدينة المنورة "رعاية" غداً, فعاليات مبادرة "الرعاية الصحية" التي تستمر ثلاثة أيام, بمشاركة عدد من المختصين من الأطباء والاستشاريين من عدة تخصصات.ويتضمن برنامج المبادرة التي يقام بمجمع الراشد مول، تقديم خدمات طبية منوعة للمستفيدين؛ تشمل تخصصات الباطنية والنفسية والأسنان والجراحة والعيون والموجات فوق الصوتية.وتهدف المبادرة إلى التوعية والتثقيف والتعريف بخدمات الجمعية التي تقدم المساعدات الطبية والفحوصات والاستشارات المتنوعة, والمساهمة في توفير العلاج المجاني لأفراد المجتمع, إلى جانب تنمية شعور الأفراد بالمسؤولية تجاه المحافظة على صحتهم, وصحة أطفالهم وعائلاتهم.// انتهى //17:19ت م0193