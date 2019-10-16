عام / نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة (جندي) للكادر النسائي للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
الرياض 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للأمن العام على رتبة (جندي) للكادر النسائي للتعيين عليها في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل بالقوة الخاصة لأمن الحرمين الشريفين.
ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.jobs.sa&umid=22351de1-84de-4224-81f5-e9235590efa7&auth=420dd97a1e4b280280f6dd025626ecb036e557ef-70a3986145f7dd2ccd6bf8df59c4a5f687c94b75
// انتهى //
17:20ت م
0194