اجتماعي / فريق " مبادرات أحد المسارحة " التطوعي يزرن مسنات دار الرعاية الاجتماعية بجازان
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
جيزان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
زار فريق " مبادرات أحد المسارحة النسائي " التطوعي “بقيادة أمل عسيس ، كبيرات السن بدار الرعاية الاجتماعية بجازان ، وذلك بهدف إدخال الفرح والسرور على قلوب المسنات المتواجدات في الدار.
وقام الفريق الزائر بجولة تعريفية على مرافق وخدمات الدار ، شرحت خلالها مشرفة الأنشطة بالدار سلوى مفغوري الخدمات المقدمة من قبل الدولة لنزلاء دار الرعاية وتوفير سبل الراحة للمسنات وللمتواجدات في الدار.
وأعربت مغفوري عن شكرها ، لعضوات الفريق على هذه المبادرة التي تغرس حب العمل التطوعي، وكان لها الأثر الكبير في نفوس منسوبات الدار .
// انتهى //
17:25ت م
0195