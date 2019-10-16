جيزان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسزار فريق " مبادرات أحد المسارحة النسائي " التطوعي “بقيادة أمل عسيس ، كبيرات السن بدار الرعاية الاجتماعية بجازان ، وذلك بهدف إدخال الفرح والسرور على قلوب المسنات المتواجدات في الدار.وقام الفريق الزائر بجولة تعريفية على مرافق وخدمات الدار ، شرحت خلالها مشرفة الأنشطة بالدار سلوى مفغوري الخدمات المقدمة من قبل الدولة لنزلاء دار الرعاية وتوفير سبل الراحة للمسنات وللمتواجدات في الدار.وأعربت مغفوري عن شكرها ، لعضوات الفريق على هذه المبادرة التي تغرس حب العمل التطوعي، وكان لها الأثر الكبير في نفوس منسوبات الدار .// انتهى //17:25ت م0195