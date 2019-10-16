الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واساستقبلت وزارة العدل وفداً من مجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس الدكتور هادي بن علي اليامي .واطلع الوفد على أبرز مشاريع الوزارة ومبادراتها التطويرية، وتجاربها في التحول الرقمي والعناية بالمستفيدين .وقدم معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف للوفد شرح تفصيلي عن تجارب الوزارة في التحول الرقمي والعناية بالمستفيدين.من جهة ثانية زار وفد مجلس الشورى مركز العمليات العدلي الذي ترصد مؤشراته كل أعمال المرافق العدلية في مختلف أنحاء المملكة لحظة بلحظة،حيث اطلعوا على سير العمل وآلياته المتبعة فيه.وأبدى الوفد اهتمام لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس بجهود الوزارة وخططها الإصلاحية، كما بحثوا زيادة التنسيق بين الجانبين لمواصلة النجاحات التي تشهدها مسيرة حقوق الإنسان في المملكة ودور القضاء في حمايتها والتي تجسدت بإيجابية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019 والمتعلق بتطور النظام القضائي السعودي وخاصة في مؤشر الاستقلال القضائي.وثمّن الدكتور اليامي الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالعمل العدلي، مشيراً إلى أن اللجنة "تقدر عالياً مساعي الوزارة لتطوير الأدوات المساندة للقضاء، خاصة ما تم إنجازه في مسار التحول الرقمي، بما يساعد على تنظيم العمل وسرعة البت في القضايا، وهو ما انعكس إيجاباً على تطور مسيرة حقوق الإنسان".وعدّ اليامي المكانة المتميزة التي باتت المملكة تتبوأها في هذا المجال , نتاجا طبيعيا للجهود المقدرة التي تبذلها الوزارة والأجهزة الأخرى ذات الصلة".وضم وفد مجلس الشورى الدكتورة نورة المري، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة أحلام حكمي، والدكتورة إقبال درندري، والدكتورة جواهر العنزي، والدكتورة أمل الشامان، والدكتور حمد آل فهاد.// انتهى //17:26ت م0196