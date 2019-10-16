عمّان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسشاركت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن اليوم، في توزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من المملكة إلى المحتاجين في المحافظات الأردنية، حيث بلغت 20 ألفاً من لحوم الهدي والأضاحي، ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي التي تم ذبحها في المملكة خلال موسم حج عام 1440هـ.وزار نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق أحد مراكز التوزيع في العاصمة الأردنية عمان، برفقة ممثلي البنك الإسلامي للتنمية، ووفد من وزارة الداخلية الأردنية، واطلعو على آلية توزيع الأضاحي في 12 محافظة أردنية.ونوه العتيق بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأردنية في توزيع الأضاحي، مشيدًا بالإجراءات المتبعة في عملية الاستلام والتسليم التي تشرف عليها لجان متخصصة وفرق مؤهلة لهذه الغاية.من جهته، قال ممثل البنك الإسلامي للتنمية توفيق الغامدي: إن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، سيقوم بتوزيع 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، التي تم ذبحها في مكة المكرمة خلال موسم حج عام 1440 هـ .وأشار إلى أن الخطوات المتبعة قبل ذبح الأضحية في المملكة تخضع للكشف الشرعي والفحص المخبري من قبل 1000 مختص وطبيب بيطري، للتأكد من خلوها من الأمراض يليها فحص آخر بعد الذبح، ثم تحفظ في عبوات صحية مغلفة بطريقة آمنة .ويهدف مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية نيابة عنهم.ومنذ بدء المشروع قبل 38 عامًا، تم توزيع اللحوم على مستحقيها على فقراء الحرم ودول العالم الإسلامي، إذ وزع المشروع منذ تأسيسه نحو 22 مليون أضحية، يشرف على توزيعها عَشر جهات حكومية.// انتهى //17:28ت م0197