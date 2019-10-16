الخرطوم 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس مفوضية السلام عضو وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام الدكتور سليمان آدم الدبيلو بمدينة جوبا اليوم، المبعوث المشترك لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة فى دارفور جيرمايا كنقسلى ماما بولو.وجرى خلال اللقاء بحث عملية السلام السارية في جوبا والترتيبات المتعلقة بالتفاوض بين الحكومة والفصائل المسلحة، إضافة إلى دعم ومساعدة الاتحاد الإفريقي للمفاوضات.وأوضح الدكتور الدبيلو في تصريح صحفي عقب اللقاء: أن الاتحاد الإفريقي عرض دعمه للعملية السلمية الجارية في جوبا، ومن المتوقع أن يكون له ممثل دائم في جوبا لمتابعة سير المفاوضات وإمكانية دعمها.من جانبه، أوضح ممثل الاتحاد الإفريقي جيرمايا كنقسلى ماما بولو أنه جاء إلى جوبا يحمل رسالة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لكل أطراف عملية السلام السودانية مفادها أن الاتحاد الإفريقي على أتم الاستعداد لدعم المحادثات السودانية للتشاور مع الأطراف حول صور الدعم والدور الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الإفريقي لإنجاح عملية السلام في السودان، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقي سوف يستجيب لكل طلبات الدعم التي تتقدم بها الأطراف.// انتهى //17:31ت م0198