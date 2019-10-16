هلسنكي 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغـاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، مدير عام إدارة التخطيط والتنمية بوزارة الخارجية الفنلندية ساتو سانتالا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فنلندا فيصل بن إبراهيم غلام, وذلك في العاصمة هلسنكي.واستعرض الدكتور الربيعة الجهود الإنسانية للمملكة بوجه عام وما قُدم لليمن بوجه خاص، حيث تناول معاليه المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء اليمنيين داخل وخارج بلادهم.كما تطرق معاليه للتحديات التي تواجه العمل الإنساني خاصة في اليمن, مؤكدًا أنها لم تشكل عائقًا أمام المركز في إيصال مساعداته وتقديمها للمحتاجين دون تحيز، إذ يدعم المركز المستشفيات التي تقع في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية ومنها مستشفى السلام في صعدة والمستشفى السعودي في حجة.وأشار للمشاريع النوعية التي ينفذها المركز مثل مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومراكز الاطراف الصناعية، وإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، فضلاً عن البرامج الطبية التطوعية التي ينفذها المركز في العديد من الدول.وناقش الجانبان خلال اللقاء فتح آفاق التعاون بين المركز وجمهورية فنلندا فيما يخص الشؤون الإنسانية والإغاثية ودعمها.وأثنى المسؤول الفنلندي على الأعمال الإنسانية التي قدمها المركز للمحتاجين حول العالم التي أسـهمت بشــكل كبير في تخفيف معاناتهم.// انتهى //17:31ت م0199