تبوك 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأقامت جمعية التوحد بمنطقة تبوك أمس، حفلها السنوي، كرمت خلاله عدد من رجال الأعمال والداعمين، بحضور رئيس مجلس أدارة الجمعية الدكتور سالم بن خليل الضاحي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورجال الأعمال والداعمين للجمعية، وذلك بفندق سويس أن بتبوك.وبدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور الضاحي كلمة رحب فيها بالحضور، مشيراً إلى أن الجمعية بدأت بتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، لتحقيق أهدافها في توعية المجتمع عن اضطراب طيف التوحد ودعم أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ومساندة أسرهم، معرباً عن شكره لجميع من شارك في دعم أعمال الجمعية وفي تحقيق أهدافها من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها.بعد ذلك شاهد الجميع عرض مرئي عن إنجازات الجمعية خلال العام الحالي 2019م ؛ ومن أهمها تنفيذ 10 دورات تدريبية استفاد منها أكثر من130 متدربًا ومتدربة من أسر ذوى التوحد, وعقد عدة برامج ورحلات ترفيهية للأطفال , بالإضافة إلى عقد شراكات مجتمعية مع أكثر من 10 جهات حكومية وخاصة هدفت إلى المشاركة في الخبرات العلمية والعملية, كما شملت الإنجازات تفعيل برنامج المسح الميداني في 24 مركزًا صحيًا بمنطقة تبوك استهدف أكثر من 300 طفل للكشف عن الحالات المشكوك في اصابتها باضطراب التوحد والتدخل المبكر في العلاج, كما اشتمل العرض على إبراز مشاركات الجمعية في تفعيل الأيام العالمية لذوى طيف التوحد والاعاقة ومشاركة الأطفال وأسرهم في احتفالات عيدي الفطر والأضحى .عقب ذلك ألقت المديرة التنفيذية للجمعية هيفاء السالم كلمة أكدت فيها أن الجمعية ناشئة ورؤيتها هي خدمة أطفال ذوي اضطراب طيفالتوحد نحو إبراز كامل قدراتهم وتوفير بيئة مناسبة لدمجهم في المجتمع من خلال البرامج التي تعزز إمكانياتهم بالتعاون والتنسيق مع الشركاء, مضيفةً أن الجمعية تهدف إلى تدريب وتأهيل أسر أطفال اضطراب طيف التوحد ومساندتهم نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا.وأشارت إلى أن الجمعية حققت بفضل الله ثم بفضل شركاء النجاح، عدد من البرامج؛ من أهمها برنامج المسح الميداني عن اضطراب طيف التوحد للكشف عن الحالات المحتمل إصابتها بالتوحد، وقد رشحت لملتقى المبادرات النوعية في الرياض برعاية معالي وزير العمل والتنمية الإجتماعية ضمن 50 مبادرة نوعية على مستوى المملكة , معربةً في ختام كلمتها عن شكره للداعمين وشركاء النجاح من مؤسسات وأفراد على جهودهم المبذولة وعطائهم السخي في دعم الجمعية، ولفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة بتبوك لدعمهم المتواصل للجمعية.وفي نهاية الحفل كرم رئيس مجلس الإدارة الجهات المشاركة والداعمة لأعمال الجمعية بالمنطقة.// انتهى //17:51ت م0201