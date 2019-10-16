القاهرة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع وزير خارجية ليتوانيا "ليناسلينكو فيتشيوس" بالعاصمة فيلنيوس، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له أن المباحثات تطرقت إلى سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والخدمات المالية والمصرفية، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة.وأشار حافظ إلى أن الوزيرين تناولا خلال مباحثاتهما تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة الوضع في سوريا، حيث أكد "شكري" رفض مصر للعدوان التركي وما له من تأثيرات سلبية على مسار التسوية السياسية وتداعياته الخطيرة على الأوضاع الإنسانية هناك.وأفاد المتحدث بأن وزير خارجية ليتوانيا أعرب من جانبه عن تطلعه لتطوير العلاقات مع مصر في شتى المجالات، بما يحقق تطلعات شعبي البلدين.// انتهى //17:52ت م0202