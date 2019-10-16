الظهران 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسيواصل موسم الإبداع "تنوين", الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" فعالياته المتنوعة التي تستهدف الفئات العمرية كافة، وتهدف إلى تمكين الجيل من خلال ربط المواهب السعودية بالخبرات العالمية، وتعزيز الصناعات الإبداعية وثقافة الابتكار عبر وسائل الفن والموسيقى والأفلام والمسرح والعلوم والأدب والتراث الثقافي وريادة الأعمال.وأوضحت رئيسة قسم الاتصالات والشراكات في مركز إثراء رانيا بلتاجي، أن فعاليات "تنوين" تشتمل على استضافة 19 متحدثًا عالميًا وإقامة 13 تدريبا عمليا متخصصا في التصميم وريادة الأعمال إضافة إلى إقامة العديد من المحاضرات الثقافية أمام الجمهور, مشيرة إلى أن الفعاليات ستشهد يوم الجمعة القادم استضافة لاعب كرة القدم الأسطوري "تييري هنري" والتقاء الجمهور معه بشكل خاص، إضافةً إلى تقديم اللاعب هنري يوم السبت القادم محاضرة في مسرح إثراء تحت عنوان "اللعب".وأفادت أن المركز سيقدم أمام الجمهور عروض "الدمى العملاقة" وفعالية "معركة الورق" التي تعد فرصة لاكتشاف طرق جديدة للاستفادة من صناديق الورق المقوّى، حيث تقدم الفعالية مجموعة من العروض التي تتمثّل في بناء المنشآت الفنية الكبيرة والأزياء والعروض المسرحية من خلال استخدام صناديق الورق المقوّى ضمن أجواء تفاعلية وتنافسية بين المشاركين.من جانب آخر بينت بلتاجي أن مركز إثراء سينظم تدريبا عمليا مخصصا للأطفال يقدمها مؤلف كتب الأطفال هيرفي توليت، مفيدة بتوفير مجموعة من الأدوات والمتطلبات اللازمة ليخوض الطفل متعة التعاون مع زملائه في تصميم الرسوم المميزة، إضافةً إلى تقديم العروض التفاعلية الخارجية المصحوبة بالآلات الموسيقية للزوّار.وأشارت إلى أن "موسم "تنوين" يشتمل على حزمة من البرامج والتدريبات العملية، والعروض الفنية التفاعلية التي تساعد الزوّار على استكشاف مجموعة من المنتجات والعمليات التي تستعرض مفاهيم اللعب وأساليبه ومساحاته وأدواته وتقنياته المختلفة وعلاقته بالفنون والثقافة والابتكار، بهدف صقل المهارات الإبداعية عبر استضافة خبراء دوليين ومحليين في مختلف مجالات العلوم والتصنيع والتواصل".// انتهى //17:55ت م0203