واشنطن 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يوقع على أي اتفاق تجارة مع الصين لحين اجتماعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في تشيلي.وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض اليوم : إن العمل لازال جارياً لإعداد الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.// انتهى //18:38ت م0225