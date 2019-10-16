الدمام 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنظمت جمعية المعاقين بالمنطقة الشرقية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة اليوم مباراة كرة القدم بين طلاب الجمعية واللاعبين القدامى بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس خالد الزامل، ورئيس فريق قدامى الرياضيين بالشرقية عبدالعزيز الدوسري وعدد من اللاعبين والجمهور الرياضي.وأوضح مدير عام جمعية المعاقين في المنطقة الشرقية "إيفاء" لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، بأن الجمعية استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق الكثير من الايجابيات والانجازات على كافة المستويات، مبيناً أنها تحرص من خلال هذا البرنامج الرياضي لدعم مكانة ذوي الإعاقة في المجتمع، مضيفاً بأن الجمعية حققت بـ 12 ميدالية في أولمبياد رياضة ذوي الإعاقة التي أقيمت على كأس صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس الجمعية.بدوره قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل الشكر لجمعية "إيفاء" ودورها الذي تقوم به وفعالياتها وبرامجها التي تقدمها من أجل خدمة ذوي الإعاقة في المنطقة.//انتهى//18:43ت م0227