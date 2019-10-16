اجتماعي / التحاق 210 من أبناء الأيتام اليمنيين في مدارسهم بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
اليمن 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
التحق 210 من أبناء الأيتام اليمنيين في محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي في مدراسهم خلال العام الدراسي الحالي 2019 – 2020م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار برنامج الحماية لأسر الأيتام الذي ينفذه المركز في اليمن لدعم قطاع التعليم وتوفير المساعدات التعليمية الأساسية للأيتام وأسرهم.
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18:43ت م
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