تبوك 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك اليوم، فرضية حريق بالشركة السعودية للكهرباء وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية.وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول/ رافع العمري، بأنه تم تنفيذ الفرضية بحريق وهمي في محطة ( 6أ ) بالمولد الثالث والواقعة بحي القادسية في مدينة تبوك، ونتج عن ذلك عنه اخلاء 13 شخص وإنقاذ 2 محتجزين وحالة إصابة بسيطة وحالة إصابة حرجة ، مشيراً إلى أن مدني تبوك شارك بفرقتي إطفاء وإنقاذ وسيارة سلالم، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومنها الأمن الصناعي للشركة، وفرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر السعودي، إضافة لتواجد الدوريات الأمنية في الموقع.وأكد الملازم العمري، بأن هذه الفرضية حققت النتائج المأمولة من تنفيذها، ومنها تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات المساندة، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل الأمثل مع مختلف الحوادث.// انتهى //18:46ت م0229