تبوك 17 صفر 1441هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنظمت دار الملاحظة الاجتماعية بمنطقة تبوك، اليوم بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة فعاليات اليوم العالمي للبصر، والذي يأتي تحت شعار "الرؤية أولًا "، بحضور مدير الدار محمد سلامة البلوي وبمشاركة عدد من الأطباء المتخصصين.وهدفت الفعاليات إلى التوعية بأهمية نعمة البصر واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها والوقاية من الإصابات التي قد تصيب العين.وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن تفعيل اليوم العالمي للبصر يعزز من تنمية الوعي الصحي لدى المجتمع ونشر ثقافة الفحص الدوري للعين ومتابعة علاج أمراض العيون وذلك للعمل على الحد من الإصابة بالإعاقة البصرية، مشيراً إلى أنه تم توزيع مطويات تثقيفية وتوعوية على نزلاء الدار والحضور تحتوي على أبرز مشاكل العيون وطرق تفاديها وعلاجها.// انتهى //18:47ت م0230