عمّان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسافتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الدورة التعليمية والتدريبية التاسعة عشرة لأبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.وباشر الطلاب والطالبات السوريين في المخيم أولى الحصص التدريبية والتعليمية في الدورة، حيث يبلغ عدد الطلبة المسجلين لهذه الدورة 614 طالبا وطالبة.وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن الدكتور بدر السمحان أن المركز السعودي للتعليم والتدريب يتولى تقديم تلك البرامج التدريبية والتعليمية، مؤكدا حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إيلاء اللاجئين السوريين جل الاهتمام والعمل على تأمين المساعدات الإغاثية التي يحتاجونها حتى ينعموا بحياة كريمة لحين انتهاء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.//انتهى//18:48ت م0231