الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسدشنت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان ممثلة بمركز عبد اللطيف العبد اللطيف للكشف المبكر أمس، حملة الجمعية في شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار " أنتِ مظلة الأمل "، وتستمر إلى نهاية شهر أكتوبر، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان سعود بن محمد بن هاجد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بمركز المملكة التجاري.وتضمنت الفعالية، ركناً تعليمياً لكيفية الفحص الذاتي واستقبال الاستفسارات الطبية والتثقيفية، إضافة إلى تطبيق الفحص السريري تحت إشراف مركز عبداللطيف للكشف المبكر للزائرات الراغبات في اجراء الفحص، بالإضافة إلى توفير عربة الكشف المبكر التي تحتوي على جهاز الفحص باستخدام الماموجرام، وركناً إعلامياً، وتواجد في الموقع مجسما تفاعليا لوضع صور زوار الفعالية، التي من المتوقع أن تصل إلى 1800 صورة، لتشكّل في نهاية الحملة عبارات تفاؤلية دعماً من الزوار وحثاً على أهمية الكشف المبكر.واستضافت الجمعية ركناً خاصاً من جمعية #دماؤنا_صدقة @tbar333 للتعريف بأهمية التبرع بالدم، واستقبال الراغبين بالتبرع طوال أيام الحملة.وأوضح بن هاجد أن الجمعية وسعت نطاق الحملة ضمن أجندة التوعية بهذا المرض ، ونظمت العديد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع العديد من المراكز الصحية والمستشفيات والجامعات، إلى جانب توفير أحدث الوسائل للكشف المبكر والمتمثلة في عيادات كشف متنقلة مزودة بأحدث الأجهزة والمعايير الطبية وكوادر من ذوي الاختصاص.// انتهى //18:48ت م0232