الأحساء 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأطلقت أمانة الأحساء ممثلة في الإدارة النسائية ببلدية الهفوف اليوم، مبادرة بعنوان "المقاصف المدرسية رؤية مستقبلية" , تهدف إلى تطوير أطر الشراكة وتقاسم الأدوار والمسؤوليات بين القطاعات الحكومية لنشر التوعية والتثقيف الصحي والغذائي للطالبات.وأكدت رئيسة القسم النسائي ببلدية الهفوف مروة المنصور، أن هذه المبادرة تحمل رؤية مستقبلية للمقاصف المدرسية، بوصفها منبراً للتثقيف الصحي وترسيخ أنماط إيجابية من السلوك الغذائي الصحي، بحيث يجب أن تكون الوجبات المقدمة للطالبة داعمة للنمو الجسدي والفكري ولا تتسبب في أضرار لها، مبينة أهمية التزام المقاصف بالضوابط والاشتراطات الصحية.//انتهى//18:49ت م0233