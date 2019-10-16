لافيا 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية حملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لافيا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث قام الأطباء المتطوعون بفحص 5,500 حالة، وإجراء 192 عملية جراحية مع دخول الحملة يومها الثالث.واستمر الفريق الطبي بأداء مهامه ليخدم آلاف المراجعين الذين قطعوا المسافات الطويلة يحدوهم الأمل للتخلص من عناء سنوات طوال من معاناة أبصارهم، وهو ما تسعى الحملة لتحقيقه من أجلهم.وتأتي هذه الحملة حرصا من المملكة ممثله بالمركز لتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.// انتهى //18:57ت م0234