مأرب 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب اليوم مرحلة جديدة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.واستكملت لجنة خاصة إجراءات 27 طفلا مجندًا ليخضعوا لتأهيل نفسي واجتماعي يهدف لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وإنهاء آلامهم النفسية جراء الصدمات السلبية التي تعرضوا لها نتيجة تجنيدهم قسرا.وتمتد عملية التأهيل لـ45 يومًا سيتلقى فيه الأطفال إضافة إلى برامج التأهيل النفسي والاجتماعي لبرنامج تعليمي وفق المنهج المدرسي اليمني الرسمي بهدف إعادة الأطفال إلى مدارسهم واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الإبداعية بالرسم والفن وغيرها من الاهتمامات التي تتوافق مع مداركهم.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ هذه المرحلة ضمن خطته التي يستهدف فيها تأهيل 2,000 طفل من مختلف المحافظات اليمنية.//انتهى//18:59ت م0235