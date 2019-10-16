رام الله 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم وزير التعاون الدولي والإنمائي السويدي بيتر اريكسون، في مكتبه بمدينة رام الله.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن رئيس الوزراء بحث مع اريكسون، إمكانيات رفع مستوى التخطيط المشترك، لتلبي المشاريع الممولة من السويد الأولويات التنموية الوطنية في فلسطين، إلى جانب ما تغطيه من مجالات مهمة في البنية التحتية وتعزيز المجتمع المدني.وأشار اشتية إلى أن معالجة نسب البطالة الكبيرة بين خريجي الجامعات من أهم أولويات الحكومة، داعياً إلى توفير الدعم للخطط التي وضعتها الحكومة لتعزيز المشاريع الريادية، ولمواءمة مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل.//انتهى //19:07ت م0236