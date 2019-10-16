مأرب 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتأهب مستشفى العيون التخصصي في مأرب لتقديم خدماته الطبية للمرضى.وأكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي على سير التجهيزات والاستعدادت لافتتاح مستشفى العيون التخصصي في مدينة مأرب بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و تنفيذ مؤسسة البصر العالمية.وقدم مدير مؤسسة البصر العالمية محمد الحميري شرحاً مفصلاً عن سير الترتيبات والتجهيزات التي يحتويها المستشفى، موضحاً أن المستشفى سيقدم خدماته الطبية والعلاجية لمرضى العيون وبإشراف كوادر طبية متخصصة من اليمن وسوريا والسودان وباكستان.//انتهى//19:09ت م0239