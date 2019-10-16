الأمم المتحدة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأكد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، اليوم أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها لهايتي، غير أن مسؤولية الشعب في هايتي هو الخروج من الأزمة السياسية الحالية .وقال وكيل الأمين العام في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم : إن ولاية "مينوجوست"، في هذا اليوم الأخير تطوي صفحة حفظ السلام في هايتي، لتنتقل إلى مرحلة جديدة وبعثة مختلفة بتفويض جديد، مشيراً إلى أنه على مدى السنوات الـ 15 الماضية، ضحى 188 من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين التابعين للأمم المتحدة بأرواحهم في سبيل الاستقرار في هذا البلد.وأوضح المسوؤل الأممي أن الفصل الأخير من ولاية البعثة اتسم "بنجاحات مشتركة مع شعب هايتي، ولكن أيضًا بمأساة الزلزال، والفرص الضائعة، والدروس المستفادة عما يجب أن نقوم به على أفضل وجه، داعياً إلى التفكير مليًا في جميع هذه الجوانب، التي تشكل الأساس الذي يمكننا من خلاله الدخول في المرحلة التالية من شراكة هايتي مع الأمم المتحدة .// انتهى //19:45ت م0244