واشنطن 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسهنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الشعب التونسي على ممارسة حقه في االتصويت في الانتخابات المستقلة.وقال وزير الخارجية بومبيو في بيان صادر، إن اختيار المواطنين لرئيسهم الجديد يمثل علامة فارقة في طريق تونس نحو الديمقراطية، مبدياً اعجابه باللجنة التي أدت عملها على أكمل وجه وزادت من ثقة الناخبين في النظام الانتخابي.ونقل البيان، تطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد لمواصلة التعاون طويل الأمد بين البلدين.// انتهى //19:48ت م0245