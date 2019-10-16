رياضي / بطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام تنطلق غدًا
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
ينظم الاتحاد السعودي لكمال الأجسام يوم غد الخميس بطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام .
وسيتم قياس أوزان اللاعبين من ثم المؤتمر الصحفي يوم الخميس ، من ثم تنطلق منافسة البطولة لمدة ثلاثة أيام
وتشهد البطولة المنافسة على ثلاثة فئات رئيسة هي : كمال الأجسام، والفيزيك, والمسكلر فيزيك ، التي سيتم منها ترشيح لاعبي المنتخب السعودي لكمال الأجسام للمنافسة في بطولة العالم بدولة الإمارات التي تنطلق في نوفمبر القادم .
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19:54ت م
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