الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسينظم الاتحاد السعودي لكمال الأجسام يوم غد الخميس بطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام .وسيتم قياس أوزان اللاعبين من ثم المؤتمر الصحفي يوم الخميس ، من ثم تنطلق منافسة البطولة لمدة ثلاثة أياموتشهد البطولة المنافسة على ثلاثة فئات رئيسة هي : كمال الأجسام، والفيزيك, والمسكلر فيزيك ، التي سيتم منها ترشيح لاعبي المنتخب السعودي لكمال الأجسام للمنافسة في بطولة العالم بدولة الإمارات التي تنطلق في نوفمبر القادم .// انتهى //19:54ت م0246