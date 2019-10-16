المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً بعد صلاة المغرب بمسجد قباء محاضرةً بعنوان " لزوم جماعة المسلمين وإمامهم " يلقيها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح محي الدين.وتأتي المحاضرة التي تتحدث عن وجوب لزوم جماعة المسلمين ولزوم طاعة ولي الأمر ضمن برنامج مبادرة خير أمة.//انتهى//20:18ت م0247