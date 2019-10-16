ثقافي / الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تقيم محاضرة بمسجد قباء غداً
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً بعد صلاة المغرب بمسجد قباء محاضرةً بعنوان " لزوم جماعة المسلمين وإمامهم " يلقيها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح محي الدين.
وتأتي المحاضرة التي تتحدث عن وجوب لزوم جماعة المسلمين ولزوم طاعة ولي الأمر ضمن برنامج مبادرة خير أمة.
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20:18ت م
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