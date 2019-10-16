الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأعلن النادي الأهلي اليوم تعاقده مع مدربه السابق السويسري كريستيان جروس في ثالث مرة لتدريب الفريق.وسبق لـ "جروس" أن تولى الدفة الفنية للنادي الأهلي مرتين سابقتين، الأولى في الفترة من 2014 - 2016 وحقق خلالها 3 ألقاب تمثلت في الدوري السعودي للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.وعاد جروس لتولي قيادة النادي الأهلي في أكتوبر 2016 قبل أن يرحل في يونيو 2017.// انتهى //20:19ت م0248