الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأكد المدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو جاهزية فريقه لمواجهة ضمك بعد غد الجمعة في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم : إن فريقه استفاد من فترة التوقف الدولي حيث تم تهيئة وإراحة اللاعبين ما منحه أسبوعًا جيدًا من ناحية الإعداد.وأضاف مدرب الهلال أنه سيدخل لقاء ضمك من أجل مواصلة حصد النقاط للابتعاد في الصدارة، لافتًا إلى أن جميع مباريات الهلال قوية .من جانبه قال لاعب الهلال صالح الشهري : إن اللاعبين تعاهدوا جميعًا على خوض المباريات وكأنها نهائي وذلك من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات.وأشار الشهري إلى أن الاستعداد كان جيدًا خلال فترة التوقف ، مؤكدًا على جاهزية الفرق لمباراة ضمك.// انتهى //20:21ت م0249