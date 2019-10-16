السيح 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسينظم مستشفى الملك خالد في مدينة السيح بمحافظة الخرج غداً فعاليات وبرامج توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي بالتعاون مع البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي بوزارة الصحة.وتهدف الفعاليات والبرامج التوعوية التي تقام في مجمع الحديثي مول بالسيح إلى توعية السيدات والفتيات وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لتحديد أسباب الإصابة وطرق علاجها ، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذا المرض وبما يمكن تحقيقه من نسبة شفاء عالية في حالة الاكتشاف المبكر.// انتهى //20:47ت م0252