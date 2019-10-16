الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسينظم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية غدًا الخميس بطولة الجودو ضمن منافسات التجمع الثاني للموسم العاشر الذي تستضيفه جامعة حائل، برعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 90 لاعبًا يمثلون 13 جامعة.وتشمل منافسات البطولة 8 أوزان تضم: أقل من 60 كجم، وأقل من 66 كجم، وأقل من 73 كجم، وأقل من 90 كجم، وأقل من 100 كجم، وأكثر من 100 كجم ومفتوح .وتتكون الجامعات المشاركة في البطولة بالإضافة إلى الجامعة المستضيفة، وجامعات الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الملك سعود، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك عبدالعزيز، الملك فهد للبترول والمعادن، القصيم، طيبة، الجوف، جدة، الجامعة الإسلامية، الطائف، أم القرى.// انتهى //20:50ت م0253