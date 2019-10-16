عمّان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الحكومة الأردنية أن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو "، أقرّ اليوم خلال دورته الـ 207 وبالإجماع مشروع قرار حول مدينة القدس وأسوارها.وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أهمية تبني هذا القرار الذي جاء نتيجة جهد دبلوماسي أردني بالتنسيق مع دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إلى أن القرار يؤكد على جميع المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس، موضحًا أن القرار وملحقه يؤكد على جميع عناصر الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأن القرار أعاد التأكيد على رفض الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في هذه الأماكن التاريخية.وأضاف أن القرار طالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى المبارك، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها، كما يؤكد القرار وملحقه على بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وهويتها.وأشار إلى أن القرار طالب بضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم لمنظمة "اليونسكو" في البلدة القديمة للقدس لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، كما يدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من "اليونسكو" إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //20:53ت م0254