الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واستعتزم الهيئة العامة للترفيه إطلاق مسابقة سباق الألوان ، " أسعد 5 كيلو مترات على وجه الأرض"، في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، وذلك على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول ، لينثر ألوان البهجة والسرور في شوارع مدينة الرياض .ويأتي ذلك تماشياً مع أهداف "الهيئة العامة للترفيه" لاستقطاب أبرز الفعاليات الترفيهية إلى المملكة، حيث ستعود أكبر سلسلة سباقات من نوعها في العالم إلى كبرى مدن المملكة، ويتوقع لها استقطاب أكثر من 15 ألف مشارك ، كما يأتي تنظيم السباق في الرياض في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى في مدينة الخبر في شهر مارس، واستقطبت أكثر من 10 آلاف متسابق على مضمار بطول خمسة كيلومترات .وحلّ "سباق الألوان" ضيفاً على أكثر من 40 دولةً واستقطب أكثر من 7 ملايين متسابق حول العالم، حيث يعد سباق دون توقيت ينغمس فيه آلاف المتسابقين من رؤوسهم حتى أقدامهم بألوان مختلفة على مضمار طوله خمسة كيلومترات، قبل بلوغهم خط النهاية للفوز بميدالياتهم ، وما من قاعدة للمشاركة في هذا السباق الغني بالألوان، سوى أن يمضي المشاركون وقتاً ممتعاً ويجتازوا خط النهاية مخضّبين بالألوان والمرح .ويمثل هذا الحدث مناسبة مثالية للاحتفاء بالصحة والسعادة والاستقلالية، حيث تدعم هيئة الترفيه، هذه الفعالية في إطار جهودها المتواصلة لإثراء أنماط حياة المواطنين انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنموية ، حيث ينظم السباق الأول في إطار فعاليات موسم الرياض الذي يعد أكبر حدث ترفيهي في العاصمة السعودية، ويتضمن عدداً من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء وغيرها من الفعاليات .وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لقطاع التواصل بالهيئة العامة للترفيه أحمد المحمادي " تسعدنا استضافة ’سباق الألوان‘ في مدينة الرياض ليكون امتداداً للنجاح الكبير الذي شهدته نسخة الخبر، ونحن على ثقة بأن هذه الفعاليات ستستقطب مزيداً من الراغبين بإثراء حياتهم بالنشاطات الصحية التي تجمع بين المرح والرياضة " .وأضاف " تنسجم أجواء ’سباق الألوان‘ المفعمة بالحيوية والنشاط مع أهداف الهيئة العامة للترفيه ، الرامية إلى توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المجتمع في النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية ".من جهتها، قالت المتحدثة باسم سباق الألوان كريستين بيجلر " أصبح ’سباق الألوان‘ ظاهرة عالمية متميزة منذ انطلاقته الأولى في عام 2012، ونتطلع قدماً لعودته إلى المملكة العربية السعودية في ضوء الاستجابة الواسعة التي حققها سباق الخبر ، ويسعدنا تنظيم سباق ’ أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض‘ في الرياض ، وفقاً لقاعدتنا الأولى التي تنص على قضاء الجميع وقتاً ممتعاً، سواء رغبوا بالجري أو الهرولة أو حتى المشي نحو خط النهاية " .يشار إلى أن السابق يفتح أبوابه الساعة 7:00 صباحاً يوم السبت 26 أكتوبر في الرياض على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، وتعد المشاركة للأطفال من سن 12 وما دون مجاناً ،وللبالغين فوق سن 13 سنة ثلاث فئات العادية بـ 50 ريالاً والمتميزة 100 ريال ، ولكبار الزوار 250 ريالاً ، ويحصل المشارك في الباقة العادية على قميص سباق الألوان لجولة البطل ربطة الرأس، بطاقة تعريفية وترحيبية، إضافة للميدالية وحزمة ألوان أثناء الفعالية، فيما يحصل المشارك في الباقة المتميزة على قميص سباق الألوان لجولة البطل، ربطة الرأس، بطاقة تعريفية وترحيبية، إضافة للميدالية وحزمة ألوان أثناء الفعالية ، وسوار، وغطاء للرأس، ومواقف ديلوكس ، وباقة كبار الزوار إضافة إلى ذلك منطقة خاصة وخدمة تقديم الطعام ومواقف لكبار الزوار فقط، وللحصول على التذاكر، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.ksa.thecolorrun.com.// انتهى //21:00ت م0260