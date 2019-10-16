جيزان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة النشاط "بنين وبنات" اليوم، مسابقة موهوب التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم.وبين المساعد للشؤون التعليمية ياسر بن فتح الدين دويري أن المسابقة تسعى لتعزيز التنافس في الميدان التعليمي، وبذل مزيد من الجهد والعطاء، بهدف التميز وتطوير تدريس تخصصات في مجال المسابقة، وصولا إلى التحفيز المطلوب للطلاب والطالبات وتعزيز ثقافة التميز.بدورها أفادت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم أن مسابقة "موهوب" تهدف إلى ترسيخ التعاون في مجال رعاية الموهبة والإبداع والتميز، بالإضافة إلى اكتشاف الطالبات المتميزات في العلوم والرياضيات وإلحاقهن في البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيلهن للمشاركة في المسابقات الدولية في العلوم والرياضيات.وشهدت المسابقة مشاركة 22 طالباً وطالبة من مختلف مكاتب التعليم بالمنطقة، وتعد هذه المرحلة الثانية من مراحل المسابقة التي تنفذ على مستوى الإدارات التعليمية.// انتهى //21:01ت م0262