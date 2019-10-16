الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسيختتم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا غدًا الخميس معسكره الإعدادي في جدة، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.ويستضيف "الأخضر" في ختام معسكره منتخب قيرغيزستان في تمام الخامسة مساءً، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.ميدانيًا، أجرى المنتخب الوطني مساء اليوم حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح، طبّق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.يذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا جاء في المجموعة "السادسة" مع منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الخُبر مطلع الشهر المقبل.// انتهى //21:06ت م0264