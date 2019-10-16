أملج 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم الاجتماع الأول لفريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"منشآت" برجال وشباب الأعمال بالمحافظة، بحضور رئيس الفريق محمد الباني ورئيس بلدية المحافظة المهندس ناجي بن رمضان غبان ووكيل فرع الكلية التقنية بأملج المهندس محمد السيد ورئيس المجلس البلدي المهندس عبدالعزيز الجهني.وفي بداية الاجتماع قُدم مسؤول الصناعة واللوجستك بمنشآت محمد العريفي تعريفاً عن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وطريقة الحصول على الدعم والتسهيلات وطريقة استرداد الرسوم التي تقدمها الهيئة من خلال منصة "منشآت"www.monshaat.gov.sa، وكذلك القروض من خلال بنك التنمية الاجتماعية.كما تناول الاجتماع سبل التنمية في دعم القطاع الخاص لمواجهة الطلب المتوقع خلال مراحل مشروع البحر الأحمر واستعراض الفرص الاستثمارية والعقبات والتحديات التي تواجه شباب الأعمال وإمكانية دمج رؤوس الأموال الصغيرة لتصبح شركات كبيرة، ودور الجمعيات التعاونية في التنمية ودور البلدية في تقديم التسهيلات للمستثمر بما فيها تعديل النشاط المعلن للموقع الاستثماري في الإعلان.// انتهى//21:10ت م0265