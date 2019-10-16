الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة 5 مباريات جمعت النهضة مع أحد والنجوم مع العين والتقدم مع الشعلة والأنصار مع الجبلين وجدة مع الكوكب.على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام فاز النهضة على ضيفه أحد بهدفين مقابل هدف ، ورفع النهضة رصيده لـ 16 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد أحد عند 13 نقطة في المركز السابع.وحقق العين فوزًا على مضيفه النجوم بهدف دون رد ، وارتفع رصيد العين لـ 16 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد النجوم عند 4 نقاط في المركز العشرين ، وعلى ملعب نادي البكيرية فاز التقدم على ضيفه الشعلة بهدف دون رد ليكون رصيد التقدم 11 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما توقف الشعلة عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الأنصار مع الجبلين ، ورفع الأنصار رصيده لـ 8 نقاط في المركز السادس عشر، فيما ارتفع رصيد الجبلين لـ 11 نقطة في المركز العاشر، وعاد الكوكب من الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بفوز على مضيفه جدة بنتيجة هدفين دون رد ، وارتفع رصيد الكوكب إلى 16 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد جدة عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.وتقام غداً الخميس مباراة واحدة تجمع نجران مع ضيفه البكيرية على أستاد جامعة نجران ، وتختتم منافسات الجولة بعد غد الجمعة، بمواجهتين تجمع الأولى الخليج والقادسية، والثانية الباطن والطائي.// انتهى //21:11ت م0266