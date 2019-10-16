الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأكد حارس مرمى نادي الفيحاء لكرة القدم الأردني عامر شفيع سعادته بتواجده في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .وقال شفيع في تصريح صحفي من خلال فقرة "نجوم الدوري السعودي برابطة المحترفين " إن أي لاعب يتمنى التواجد في الدوري السعودي للمحترفين نظرًا للقوة التي يتمتع بها، فضلًا عن العناصر المميزة التي يملكها كل نادٍ مختلف الخطوط.وعن رأيه في مستوى الحراس بالدوري السعودي للمحترفين، أشاد عامر شفيع بالمستوى المميز للعديد من الحراس ، لافتًا النظر إلى أن تواجد الحارس الأجنبي في الدوري السعودي يعد حافزًا للحارس المحلي من أجل إثبات جدارته ويعمل على تطوير مستواه.// انتهى //21:27ت م0267