الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسنظم فريق رائدات التدريب التطوعي بالرياض اليوم ملتقى حقوقي (حقوق المرأة في القضاء) بالتعاون مع جمعية مساعي النسائية الخيرية وبمشاركة نخبة من المحاميات والمستشارات القانونيات.وهدف الملتقى إلى توعية المشاركات بحقوقهن في عديد المجالات وإثرائهن معرفياً، للإسهام في معالجة المشكلات التي تواجههن، وتوجيهها لنيل حقوقهن، من خلال أوراق العمل المقدمة في جلسات الملتقى .وتضمنت الجلسة الأولى ورقتي عمل تناولت الأولى منها (حقوق المرأة في القضايا ألأسرية) وقدمتها عضو الهيئة السعودية للمحامين نورة بنت ناصر الحربي، فيما تطرقت ورقة العمل الثانية (حقوق المرأة في الخدمة المدنية)، وتولت تقديمها المستشارة والمدربة القانونية نوف بنت عبدالله الشويعر.واشتملت الجلسة الثانية على ثلاث أوراق عمل، بدأتها المستشارة في نظام العمل الخاص ،شمسة بنت محمد العيد، عن (حقوق المرأة في القطاع الخاص)، فيما جاءت الثانية بعنوان (حقوق المرأة في القضايا الجنائية)، وقدمتها المحامية والمستشارة القانونية هند بنت صالح الرافع، في حين سلّطت الورقة الأخيرة الضوء على (الحقوق العامة)، وقدمتها المتخصصة القانونية منى بنت حمد العمري.// انتهى//21:42ت م0268