جيزان 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسشارك فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان في الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء ، الذي نظمته جمعية الثريا الخيرية للمكفوفين بمنطقة جازان أمس تحت شعار "نراكم بقلوبنا" ، بمشاركة عدد من الإدارات والمراكز الطبية المتخصصة، وذلك في مركز الراشد مول بمدينة جيزان .وأوضح مدير إدارة التواصل والتوعية بالفرع محمد بن حسن العامري أن مشاركة الفرع جاءت ضمن شراكتها مع الجمعية في تعزيز العمل الاجتماعي والعمل على نشر مفهوم ثقافة حقوق الإنسان لدى المجتمع من خلال عروض وأفلام وإصدارات متخصصة عن أنشطة وبرامج الفرع ، حيث حظي الركن باهتمام الزوار الذين تعرفوا على نشاطات الفرع للتعريف بحقوق الإنسان عبر المحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة.// انتهى //21:45ت م0269