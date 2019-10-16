الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واستتواصل غداً الخميس منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين بإقامة أربع مباريات ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات التمهيدية، وستكون جميع المباريات عند تمام الساعة 4:00 عصراً.ويلتقي مضر مع النور ويلتقي الصفا على صالته مع الهدى، ضمن المجموعة الأولى.وفي المجموعة الثانية يلعب الخليج على صالته بسيهات مع القارة، ويلتقي العدالة مع المحيط.//انتهى//22:37ت م0278