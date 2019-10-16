رياضي / أربع مباريات غداً في رابع جولات الدور التمهيدي لدوري ناشئي الممتاز
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
تتواصل غداً الخميس منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين بإقامة أربع مباريات ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات التمهيدية، وستكون جميع المباريات عند تمام الساعة 4:00 عصراً.
ويلتقي مضر مع النور ويلتقي الصفا على صالته مع الهدى، ضمن المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية يلعب الخليج على صالته بسيهات مع القارة، ويلتقي العدالة مع المحيط.
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22:37ت م
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