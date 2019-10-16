الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسزار وفد من جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم برئاسة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض، ومعهد المهمات الخاصة التابع للأمن العام ، التقوا خلالها بمساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي عبد الرحمن بن عبد الله المشحن ومساعد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض العميد ناصر بن عثمان الناصر ومدير المعهد العقيد عبدالله إبراهيم العبدالوهاب .وجرى خلال الزيارة التي حضرها الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي وعدد من مسؤولي الجمعية مناقشة العديد من النقاط بين الجانبين ومن أبرزها عقد دورة ممارس في حياة الخلاء للقيادات الكشفية بمدينة الرياض يتضمن محتواها التعايش في الصحراء، ورسم الخرائط وتحديد الاتجاهات والقياسات والتقديرات وقفز الحواجز والنزول والصعود من المباني.وناقش الجانبان أهمية التوسع في مجال تدريب مسؤولي الأمن العام على قراءة الخرائط الإرشادية التي تصدرها جمعية الكشافة خلال موسم الحج ، وتوسع الجمعية في مجال تفويج الحجاج من مقار سكنهم إلى الجمرات والعكس ، ومناقشة تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين في الحج والعمرة ، ودراسة استحداث شارة هواية لتطوير المهارات والخبرات في مجال التعايش في الصحراء ، والاستفادة من خبرات الأمن العام في مجال التدريب في عمليات البحث والإنقاذ ، ومجالات الأمن والسلامة ، وكسر حاجز الخوف والإنقاذ .// انتهى //23:05ت م0281