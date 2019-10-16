عام / الدفاع المدني بوادي الدواسر ينقذ حياة شخص سقط داخل بئر ارتوازية
الأربعاء 1441/2/17 هـ الموافق 2019/10/16 م واس
الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واس
أنقذت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر حياة شخص بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت ظهر اليوم بلاغاً يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 400 متر و عرضها 14 بوصة وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة 60 كلم .
وأفاد أنه بوصول فرق الدفاع المدني بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع تم رصد الشخص على مسافة 210 أمتار و هو لازال على قيد الحياة ، ليتم فورا العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة التي مكنت وصول الأكسجين للشخص ، ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات .
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