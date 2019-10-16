الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأنقذت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر حياة شخص بعد سقوطه داخل بئر ارتوازية قطرها 14 بوصة وعمقها 400 متر.وأوضح ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن عمليات الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقت ظهر اليوم بلاغاً يفيد بسقوط عامل في بئر ارتوازية يبلغ عمقها 400 متر و عرضها 14 بوصة وذلك في مزرعة تبعد عن المحافظة 60 كلم .وأفاد أنه بوصول فرق الدفاع المدني بكامل تجهيزاتها الفنية للموقع تم رصد الشخص على مسافة 210 أمتار و هو لازال على قيد الحياة ، ليتم فورا العمل على إنقاذه من خلال التجهيزات الفنية الحديثة التي مكنت وصول الأكسجين للشخص ، ثم تأمين عدم انزلاقه للأسفل وسحبه إلى خارج البئر وهو بصحة جيدة بعد احتجازه لساعات .// انتهى //23:22ت م0282