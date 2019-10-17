المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعة السابعة من مساء اليوم الموافق الأربعاء 17 / 2 / 1441 هـ ، باشرت الجهات الامنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل (39) تسعة وثلاثين شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول) ، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة حيث نتج عن ذلك وفاة (35) وإصابة (4) من ركابها ونقلهم إلى مستشفى الحمنة ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك . والله ولي التوفيق// انتهى //00:14ت م0288