المدينة المنورة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في الحادث الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة بمركز الأكحل وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم.‏وأعرب سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي المتوفين ، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //01:03ت م0289