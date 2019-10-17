الرياض 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأعلن اليوم عن انتخاب المندوب الدائم للمملكة في منظمة الطيران الدولي المدني (إيكاو ICAO ) المهندس سعود بن علي هاشم نائبًا أول لرئيس مجلس المنظمة.وجاء هذا الانتخاب بتصويت 36 عضوًا في مجلس المنظمة، وستبدأ العضوية بدءًا من 15 أكتوبر 2019م ولمدة عام واحد.والمملكة هي عضو بمجلس المنظمة منذ عام 1986م، وجرى تجديد انتخابها في مجلس المنظمة لمدة ثلاث سنوات جديدة منذ أسبوعين.// انتهى //01:44ت م0290