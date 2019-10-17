القاهرة 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأكدت اتحاد الأطباء العرب تضامنه الكامل مع الجمهورية اللبنانية حكومة وشعبًا، بشأن الحرائق التي اجتاحت عددًا من المناطق اللبنانية، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.وقالت الأمانة العامة للاتحاد في بيان اليوم، إن الاتحاد يضع كافة إمكانياته الصحية والطبية والإنسانية تحت أمر المسئولين في الحكومة اللبنانية لمواجهة الكارثة وإغاثة المنكوبين.وأشار البيان إلى تكليف الأمين العام المساعد للاتحاد في لبنان الدكتور أحمد البوش بمتابعة الأوضاع علي أرض الواقع واتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة واللازمة.// انتهى //03:01ت م0292