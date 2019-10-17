الشيحية 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، اليوم، فعاليات اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بنسخته الثالثة بمركز الشيحيه، والمقام بإشراف الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية، وتنظيم من قبل بلدية محافظة البكيرية.حيث تجول سموه فور وصوله لمقر المهرجان مطلعاً على أكثر من 250 معرضا تستعرض منتج الرمان من خلال أكثر من 300 ألف شجرة يتم إنتاجها من 48 مزرعة منتشرة بالشيحيه وما حولها.عقب ذلك توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي، تلا ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة المنظمة رئيس بلدية محافظة البكيرية يوسف الخليفة كلمة أكد من خلالها أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم لمهرجان الرمان الثالث يعكس مدى حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تعزيز وتشجيع وتنمية مثل هذه الكرنفالات الاقتصادية تحقيقا للأهداف الاقتصادية المرجوة وما هو نافع للمزارعين، مشيراً على أن المهرجان يستعرض إنتاج 48 مزرعة بالشيحية وماحولها، مؤكداً أن عدد الأشجار المنتجة هذا العام تضاعف من 170 ألف شجرة إلى 300 ألف شجرة منتجة للرمان، مقدماً ش كره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه لمثل هذ المناسبات والمحافل المهمة للمنطقة، تلا ذلك قدم الشاعر محمد الجذع قصيدة شعرية وطنية، بعد ذلك قُدم عرض مرئي عن مهرجان الرمان بنسخته الثالثة، تلا ذلك أوبريت إنشادي وطني، بعد ذلك شهد سمو أمير منطقة القصيم توقيع اتفاقية تفاهم بين الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية وبين الجمعية التعاونية للرمان بالباحة تهدف إلى تبادل الأفكار لتعزيز خدمة مزارعي الرمان بالمملكة.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أنه لمن الفخر والاعتزاز مشاهده هذه الجهود المبذولة لتنمية وتعزيز جانب زراعي اقتصادي تزخر به هذه المنطقة المباركة، خاصة وأن هذا المهرجان ومن خلال موسمه الثالث قدم أكثر من 300 ألف شجره منتجة للرمان بعد أن كان يصل عددها في المواسم الماضية إلى 170 ألف شجرة، ولا أبالغ إذا قلت أن القصيم هي سلة غذاء المملكة لما تمتلكه المنطقة من مقومات اقتصادية في تنوع منتجاتها الزراعية ومهرجاناتها المتعددة.وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : "بالرغم من تعدد هذه المهرجانات الزراعية إلا أنها تواكب التقنية في ترشيد المياه لري منتجاتها، وتوفر العديد من فرص العمل للشباب والأسر المنتجة وهذا يعطي دلالة واضحة بوجود جدوى اقتصادية عالية لها.وقدم سمو أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لكافة فريق العمل القائمين بمثل هذه المهرجانات، والمزارعين الذين يمثلون ويكرسون الوطنية بمثل هذه المخرجات المفيدة للوطن وأبناءه، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.وكرم سمو أمير منطقة القصيم في ختام الحفل فريق العمل والرعاة والداعمين وشركاء النجاح لمهرجان الرمان.حضر الحفل وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع، ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة، ورئيس مركز الشيحية خالد الربيعان، ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية بالشيحية صالح الغانم، وعدد من مزارعي الرمان، وأهالي المحافظة.// انتهى //03:13ت م0293