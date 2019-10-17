طرابلس 17 صفر 1441 هـ الموافق 16 أكتوبر 2019 م واسأعلن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الاحتفال بيوم الأغذية العالمي عبر مبادرات لتعزيز ودعم الجهود الليبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيالقضاء على الجوع بحلول العام 2030 م.وصرح ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري سامر عبد الجابر: "إن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفــاو تعمل مع المجتمعات والحكومة الليبية على مشاريع تُعزز الأمن الغذائيوالقدرة على التكيف والصمود "، مضيفًا في برنامج الأغذية العالمي هناك مشروع عزيز على قلوبنا وهو مشروع التغذية المدرسية والذي بدأناه بالتنسيق مع وزارة التعليم الليبية.وتابع: قام برنامج الأغذية العالمي ووزارة التعليم الليبية في شهر سبتمبر 2019 ببدء المخيم الصيفي للتغذية السليمة لعدد 600 من تلاميذ المدارس في أنحاء طرابلس، وتعد هذه المخيماتالتي خصصت لنشاطات نشر الوعي بالتغذية السليمة جزءا من برنامج أوسع للتغذية المدرسية والتي تهدف للوصول إلى عدد 20,000 من تلاميذ المدارس لهذا العام، ويأمل البرنامج زيادة العدد ليصل إلى حوالي 40,000 من تلاميذ المدارس وذلك بدءا من شهر يناير في العام المقبل.وقال مسؤول مكتب منظمة الفاو في ليبيا محمد العنسي:" إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وهي تسعى إلى القضاء على الجوع فإنها تؤمن بأهمية الاستثمار في الأغذية والزراعة من أجل مستقبل أفضل بالتعاون الوثيق مع شركائها".// انتهى //04:03ت م0294